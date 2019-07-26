Клубный чемпионат мира-2019 пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря

Клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В турнире примут участие семь клубов – шесть победителей главных соревнований каждой из конфедераций, а также чемпион принимающей страны. Таким образом на турнире сыграют английский "Ливерпуль", мексиканский "Монтеррей", тунисский "Эсперанс", катарский "Аль-Садд" и "Йеген Спорт" из Новой Каледонии. Два оставшихся места займут победители Кубка Либертадорес и азиатской Лиги чемпионов.

В 2019 году Клубный чемпионат мира состоится в 16 раз, впервые турнир прошел в 2000 году в Бразилии, тогда победителем соревнования стал местный "Коринтианс". Больше всего побед у "Реала" (2014, 2016, 2017, 2018) и "Барселоны" (2009, 2011, 2015).