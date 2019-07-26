Тема:

"Южный" и "Северный" газопроводы 57 минут назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
26 июля 201914:20

Новак уточнил маршрут второй нитки "Турецкого потока"

Global Look Press

Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" пройдет через территорию Болгарии, а не Греции, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. 

Он также сообщил, что запуск первой нитки, рассчитанной на внутренний турецкий рынок, произойдет 1 января 2020 года, передает ТАСС. Сроки запуска второй нитки, по словам министра, зависят от реализации сопутствующей инфраструктуры на территории стран, через которые пройдет газопровод. 

В Болгарии проект реализуется в соответстви и с дорожной картой. Помимо этой страны газопровод пройдет через Сербию и Венгрию.

Ранее по теме

Сейчас

14:47

Румыния конфисковала купленную Сербией российскую бронетехнику

14:14

Ключевая ставка снова снижена

13:31

Под Тулой задержан сторонник сирийских боевиков

13:28

Полиция напомнила москвичам о незаконности субботней акции

13:06

RT оштрафовали на 200 тысяч фунтов без решения суда

11:44

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

10:40

Задержаны экс-глава правительства Астраханской области и министр финансов региона

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эрдоган: С-400 поставим на вооружение, альтернативу F-35 найдем

Эрдоган: С-400 поставим на вооружение, альтернативу F-35 найдем

58 минут назад
Рогозина заказали за два миллиона долларов

Рогозина заказали за два миллиона долларов

2 часа назад
Омбудсмен рассказала о состоянии и судьбе девочки, на глазах у которой зарезали маму

Омбудсмен рассказала о состоянии и судьбе девочки, на глазах у которой зарезали маму

2 часа назад
Двое немецких премьеров призвали отменить антироссийские санкции

Двое немецких премьеров призвали отменить антироссийские санкции

42 минуты назад
Украина пожаловалась на зеленый свет из России

Украина пожаловалась на зеленый свет из России

1 час назад
Стали известны новые подробности нападения на бывшего президента Украины

Стали известны новые подробности нападения на бывшего президента Украины

5 часов назад
Под Тулой задержан сторонник сирийских боевиков

Под Тулой задержан сторонник сирийских боевиков

1 час назад
Донбассу пригрозили хорватским сценарием

Донбассу пригрозили хорватским сценарием

3 часа назад
RT оштрафовали на 200 тысяч фунтов без решения суда

RT оштрафовали на 200 тысяч фунтов без решения суда

1 час назад
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

2 часа назад
Задержанные СБУ россияне вернулись в Краснодар

Задержанные СБУ россияне вернулись в Краснодар

2 часа назад
Под Хабаровском закрыли еще один палаточный лагерь из-за избиения ребенка

Под Хабаровском закрыли еще один палаточный лагерь из-за избиения ребенка

4 часа назад
Задержаны экс-глава правительства Астраханской области и министр финансов региона

Задержаны экс-глава правительства Астраханской области и министр финансов региона

4 часа назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

25.07.2019 11:15
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Сенаторы решили повысить налог на пальмовое масло и снизить на фрукты

Сенаторы решили повысить налог на пальмовое масло и снизить на фрукты

18 минут назад
Хотел пошутить: россиянин случайно уронил возлюбленную с балкона, та погибла

Хотел пошутить: россиянин случайно уронил возлюбленную с балкона, та погибла

18 минут назад
"Аэрофлот" улучшил позиции в топ-20 мировой авиации

"Аэрофлот" улучшил позиции в топ-20 мировой авиации

23 минуты назад
"Нафтогаз" отреагировал на новости о транзите и "Газпроме"

"Нафтогаз" отреагировал на новости о транзите и "Газпроме"

25 минут назад
Треть россиян относятся к ипотеке настороженно

Треть россиян относятся к ипотеке настороженно

32 минуты назад
Техновидение #3: E-MAIL строго по паспорту! И самый мощный смартфон в мире

Техновидение #3: E-MAIL строго по паспорту! И самый мощный смартфон в мире

34 минуты назад
Альбом Nirvana с автографом Кобейна и гитара Моррисона: что выставят на аукционе в Подмосковье

Альбом Nirvana с автографом Кобейна и гитара Моррисона: что выставят на аукционе в Подмосковье

35 минут назад
Ключевая ставка снова снижена

Ключевая ставка снова снижена

48 минут назад
Новак уточнил маршрут второй нитки "Турецкого потока"

Новак уточнил маршрут второй нитки "Турецкого потока"

48 минут назад
Улицу в Нью-Йорке назовут в честь создателя Железного Человека и Человека-Паука

Улицу в Нью-Йорке назовут в честь создателя Железного Человека и Человека-Паука

1 час назад
Полиция напомнила москвичам о незаконности субботней акции

Полиция напомнила москвичам о незаконности субботней акции

1 час назад
Шестилетняя девочка утонула в бассейне оздоровительного комплекса

Шестилетняя девочка утонула в бассейне оздоровительного комплекса

1 час назад
Протаранивший челябинские маршрутки автокран попал на видео

Протаранивший челябинские маршрутки автокран попал на видео

1 час назад
Повсеместная выдача новых номерных знаков начнется позже

Повсеместная выдача новых номерных знаков начнется позже

1 час назад
Дешевые китайские пестициды убивают российских пчел

Дешевые китайские пестициды убивают российских пчел

2 часа назад
Дмитрию Тарасову арестовали все счета и запретили выезд за пределы России

Дмитрию Тарасову арестовали все счета и запретили выезд за пределы России

2 часа назад
Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше

Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше

2 часа назад
Треть московских новостроек покупает молодежь

Треть московских новостроек покупает молодежь

2 часа назад
Погода порадует теплом перед похолоданием

Погода порадует теплом перед похолоданием

2 часа назад
Управление генами обратило вспять мышечную дистрофию

Управление генами обратило вспять мышечную дистрофию

2 часа назад
Путина пригласят на 75-летие освобождения Аушвица

Путина пригласят на 75-летие освобождения Аушвица

3 часа назад
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России

Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России

3 часа назад
10 самых трогательных короткометражных мультфильмов

10 самых трогательных короткометражных мультфильмов

3 часа назад
Налетчики похитили 720 килограммов золота из бразильского аэропорта

Налетчики похитили 720 килограммов золота из бразильского аэропорта

3 часа назад
В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям

В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям

3 часа назад
Судебный прецедент: соприкосновение автомобилей не есть ДТП

Судебный прецедент: соприкосновение автомобилей не есть ДТП

4 часа назад
Ракета-носитель "Фалькон 9" вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль

Ракета-носитель "Фалькон 9" вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль

4 часа назад
Объявлены итоговые данные по выборам в Верховную раду

Объявлены итоговые данные по выборам в Верховную раду

4 часа назад
Новосибирский "Пластилин-хаус" хотят продать за 135 миллионов рублей

Новосибирский "Пластилин-хаус" хотят продать за 135 миллионов рублей

4 часа назад
Выступление мэра Киева высмеяли в соцсетях

Выступление мэра Киева высмеяли в соцсетях

4 часа назад
Меньше слёз: Mitsubishi показала обновленный Pajero Sport

Меньше слёз: Mitsubishi показала обновленный Pajero Sport

4 часа назад
Apple объявила о покупке подразделения Intel за миллиард долларов

Apple объявила о покупке подразделения Intel за миллиард долларов

5 часов назад
Вести.net: Samsung назначила второе пришествие складного Galaxy Fold

Вести.net: Samsung назначила второе пришествие складного Galaxy Fold

5 часов назад