Новак уточнил маршрут второй нитки "Турецкого потока"

Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" пройдет через территорию Болгарии, а не Греции, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он также сообщил, что запуск первой нитки, рассчитанной на внутренний турецкий рынок, произойдет 1 января 2020 года, передает ТАСС. Сроки запуска второй нитки, по словам министра, зависят от реализации сопутствующей инфраструктуры на территории стран, через которые пройдет газопровод.

В Болгарии проект реализуется в соответстви и с дорожной картой. Помимо этой страны газопровод пройдет через Сербию и Венгрию.