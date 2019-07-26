Эрдоган: С-400 поставим на вооружение, альтернативу F-35 найдем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы по постановке на вооружение получаемых из России систем ПВО С-400 в апреле следующего года.

Также глава турецкого государства выразил надежду на то, что США "будут проявлять благоразумие" по поводу данной ситуации, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на агентство Bloomberg.

Также Тайип Эрдоган заявил о том, что американские санкции, которые предусматривают исключение Турции из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, не станут помехой Анкаре делать все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность от любых угроз.

Лидер турецкого государства также отметил, что Анкара готова рассмотреть альтернативы американским самолетам в том случае, если Вашингтон откажется их передавать Турции.

Соответствующие заявления последовали после того, как государственный секретарь Майк Помпео пригрозил Турции санкциями за получение российских С-400. При этом Эрдоган надеется, что Анкара, получив данные системы ПВО, не станет ставить их на вооружение.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года российская сторона объявила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400. Стоимость ПВО составляет 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки начались 12 июня.

Против данного контракта выступают США и НАТО. Пресс-секретарь Белого дома 17 июля сообщил, что приобретение российских С-400 делает невозможным дальнейшее участие Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков.