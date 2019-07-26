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26 июля 201913:55 Марина Громова

Семейный фестиваль, танцы и спорт: самое яркое в афише выходных

Семейный фестиваль, танцы и спорт: самое яркое в афише выходных

Полеты над Гребным каналом, танцы на ВДНХ и весь мир в миниатюре в Измайлове: в последние выходные июля для москвичей приготовили десятки интересных и увлекательных мероприятий. Можно отправиться на фестиваль барбекю или отпраздновать день рождения бургера. И тут же сжечь калории — спорта как никогда много. Занятие найдется даже для тех, кто привык отдыхать у монитора.

Не умеете — научат. Не хотите? А как же можно не хотеть танцевать? В эти выходные Центральная аллея ВДНХ превратится в аллею танцевальную: зажигательные ритмы сальсы, самбы, румбы и страстного аргентинского танго.

В субботу и воскресенье на ВДНХ — большой семейный фестиваль. Развлечения найдутся для детей, мам и даже для заскучавших пап. В ландшафтном парке — беговая тренировка, а рядом с Мичуринским садом — открытый урок баскетбола.

В Парке Горького в субботу — по-настоящему головокружительное шоу. Выпускники школы воздушной гимнастики, которая несколько месяцев работает в парке, покажут все, чему научились.

Но будут не только зрелища: на "Бургерфесте" гости попробуют знаменитые бутерброды. Считается, что бургер был придуман именно 27 июля.

В "Сокольниках" тоже много еды — там пройдет фестиваль барбекю. Если кто-то в этом сезоне еще не пробовал шашлык, самое время наверстать упущенное — как-никак на дворе уже конец июля.

Сверхпопулярный, но почему-то пока недооцененный киберспорт: грандиозный турнир в технополисе "Москва". Counter Strike, Dota, Mortal Combat, StarCraft и другие легендарные игры — в режиме онлайн пройдут больше трехсот турниров. Гурманы смогут поиграть в Sony и Dendy. Начало — в 10 часов.

В воскресенье на Гребном канале в Крылатском можно будет осуществить самые заветные мечты. Flugtag — настоящий вызов для инженеров и пилотов. Участники будут взлетать с шестиметровой рампы на летательных аппаратах собственного производства. Требований два: выступление должно быть артистичным, а полет — продолжительным.

Измайловский парк принимает международный фестиваль Global Village. Гости узнают о культуре и традициях Алжира, Ганы, Пакистана, Марокко и Ирана. В программе — выступления музыкантов и мастер-классы. Бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться.

В Лужниках завтра — турнир по мини-футболу, в котором примут участие больше шестисот команд. Вообще в эти субботу и воскресенье Лужники предлагают спортивные развлечения на любой вкус — от настольного тенниса и бадминтона до шахмат и городков. Больше 40 площадок будут работать целый день. И, конечно, эти выходные лучше всего проводить в парках или возле воды: лето наконец-то обещает порадовать хорошей погодой.

Текст: "Вести-Москва"

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