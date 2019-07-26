"Нафтогаз" отреагировал на новости о транзите и "Газпроме"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину. От "Газпрома" ждут ответ на предложение Евросоюза, пишет топ-менеджер на своей странице в соцсети Facebook.

Если российский поставщик газа не согласен на условия ЕС, то пусть предложит свои, добавляет Витренко. Также исполнительный директор спросил у "Газпрома", смогут ли другие компании заниматься транзитом ископаемого топлива из России. В любом случае, отметил представитель "Нафтогаза", Киев заинтересован в транзите российского газа через свою территорию.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия планирует заключить контракт с Украиной, но всего на год, чтобы успеть достроить и запустить газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Как пишет агентство ТАСС, у Киева есть запасной план, если Москва все-таки откажется заключать новый транзитный договор. Украина предложит так называемый "своп" газа. То есть РФ будет передавать на границе Незалежной определенное количество топлива. Ровно такой же объем "Нафтогаз" будет отдавать Евросоюзу. Причем доход украинцев от этой схемы будут прописан заранее и не зависеть от регуляторов.

Подобный контракт может быть заключен на 10 лет.