"Аэрофлот" улучшил позиции в топ-20 мировой авиации

Группа "Аэрофлот" укрепила позиции в рейтинге "Лидирующие авиационные группы", который составляет британское издание Airline Business — ведущий международный отраслевой ресурс.

По итогам 2018 года компания перевезла 55,7 миллионов пассажиров и заняла 18-ю строчку списка главных игроков мирового авиационного рынка, продвинувшись на две позиции.

Одновременно холдинг подтвердил присутствие в топ-5 крупнейших авиагрупп Европы среди традиционных перевозчиков.

По ключевому производственному показателю — пассажирообороту — группа "Аэрофлот" уверенно удерживает 16-е место, улучшив результаты прошлого года на 9,9%.

Но настоящий прорыв по итогам 2018 года совершила авиакомпания "Победа". Низкобюджетная дочерняя компания "Аэрофлота" стала абсолютным рекордсменом глобального топ-100 по темпам роста. Годовой прирост пассажиропотока в 56,8% — высший результат в мировой авиации. Ранее по этому же показателю "Победу" признали однозначным лидером среди всех европейских лоукостеров, согласно рейтингу ведущего мирового аналитического центра CAPА.

Лидерство "Победы" в рейтингах по динамике роста пассажиропотока связано с огромной востребованностью низкобюджетных авиаперевозок в России. По признанию крупнейших метапоисковиков, авиакомпания не только предлагает самые низкие цены, но и оказывает существенное влияние на снижение тарифов всех авиаперевозчиков, работающих с лоукостером на одном маршруте. Загрузка регулярных рейсов "Победы" — самая высокая в России. В 2018 году средний показатель загрузки был на уровне 94%, сейчас он составляет 96% и на большинстве рейсов достигает 100%.