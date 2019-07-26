Феттель показал лучшее время в первой практике Гран-при Германии, Квят – 14-й

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на этапе Формулы-1 в Германии. Немец в Хоккенхайме преодолел 21 круг, в лучшем из которых показал время 1.14,013.

Вторым стал еще один гонщик итальянской команды, 21-летний монегаск Шарль Леклер (+0,255), а замкнул тройку лидеров британец Льюис Хэмилтон (+0,302) из "Мерседеса".

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-й результат, а его партнер по команде Александер Албон стал 15-м.