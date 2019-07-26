Альбом Nirvana с автографом Кобейна и гитара Моррисона: что выставят на аукционе в Подмосковье
На международном фестивале Big Gun, который в субботу, 27 июля, пройдет в Московской области, состоится аукцион. Там представят лоты, принадлежащие культовым как ныне живущим, так и уже умершим рок-музыкантам.
Одним из лотов является последний альбом группы Nirvana под названием In Utero, состоящий из двух частей обложки, на последней из которых размещен автограф Курта Кобейна. Также там присутствуют росписи других участников группы — Криста Новоселича и Дейва Грола. Начальная цена альбома составляет 340 тысяч рублей, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".
Также на фестивале будет представлена бас-гитара с автографами участников группы The Doors, в том числе Джима Моррисона. Начальная цена музыкального инструмента составляет 790 тысяч рублей.
На сайте также присутствуют лоты, принадлежащие коллективам, с творчеством которых можно ознакомиться вживую в настоящее время. Среди них альбом группы Metallica "…and justice for all" с автографами музыкантов (начальная цена 160 тысяч рублей), а также грампластинка "Jump in the fire", на которой также оставили рукописный след участники коллектива. Стоимость данного лота в несколько раз ниже — 50 тысяч рублей.
Также желающие ценители смогут приобрести автограф "Великого и Ужасного" Оззи Осборна, барабанную палочку Джеймса Коттака из Scorpions, фотографию участников группы Led Zeppelin, на которой музыканты позируют на фоне своего авиалайнера и другие редкие предметы.
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