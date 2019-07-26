Ключевая ставка снова снижена

Банком России принято решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта до 7,25% годовых, передает РИА Новости.

Первое снижение ключевой ставки произошло в июне, тогда показатель был уменьшен на 25 базисных пунктов — до 7,5%.

Тогда в пресс-релизе ЦБ говорилось о возможном дальнейшем снижении и переходе к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

По мнению аналитиков, Банк России воздержится от снижения ставки до 7%. Эксперты считают, что в сегодняшних условиях это стало бы весьма смелым шагом, ведь остаются высокими инфляционные ожидания населения, а также опасения ЦБ инфляционных последствий от роста госрасходов.