Сенаторы решили повысить налог на пальмовое масло и снизить на фрукты

Совет Федерации одобрил закон, отменяющий льготный НДС на пальмовое масло и повышающий его до стандартных 20%. При этом ставка налога на добавленную стоимость для фруктов и ягод наоборот будет снижена с нынешних 20% до 10%. Ранее этот документ одобрили депутаты Государственной думы. В законную силу нововведения вступят не ранее 1 октября 2019 года, сообщает РИА Новости.

Как подсчитали эксперты, дополнительные доходы бюджета от повышения НДС на пальмовое масло оцениваются в 4,5-5 миллиардов рублей. При этом возможные потери от снижения НДС на фрукты и ягоды составят около 20 миллиардов рублей. Компенсировать их предлагается за счет расширения отечественного производства плодово-ягодной продукции.

Между тем, в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности прогнозируют повышение цен на целый ряд изделий, где используется пальмовое масло. По мнению специалистов, найти полноценную замену этому продукту в данной отрасли практически невозможно.

"Если с увеличением ставки НДС поставщики масложировых ингредиентов поднимут цены на свою продукцию, то кондитерским компаниям будет сложно удержаться в границах своих финансовых моделей", — пояснил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин.