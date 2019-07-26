Хотел пошутить: россиянин случайно уронил возлюбленную с балкона, та погибла

Следственными органами по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. По неосторожности он уронил женщину с балкона.

Трагический инцидент случился в июле 2019 года. Следствием установлено, что подозреваемый употреблял в компании своей сожительницы и знакомого спиртные напитки. В один момент они решили выйти покурить на балкон, где мужчина поднял женщину на руки и в качестве шутки стал переваливать ее через балконные перила. В один момент он не смог удержать сожительницу и она упала с высоты четвертого этажа, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли помочь женщине и констатировали ее смерть. В настоящее время по факту случившегося проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.