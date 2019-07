Баскетбол. "Химки" объявили о возвращении Джереми Эванса

Американский баскетболист Джереми Эванс вновь стал игроком подмосковных "Химок", 31-летний форвард подписал соглашение с "желто-синими", рассчитанное на один год.

"Рад вернуться в "Химки", где надеюсь провести более успешный сезон, чем тот, который у меня был раньше, – заявил Эванс, слова которого приводит пресс-служба подмосковной команды. – Жду с нетерпением момента, когда снова смогу выйти на площадку в форме "Химок". После того, как я получил тяжелую травму, клуб проявил заботу обо мне, и я это ценю. Как говорится, у меня осталось незавершенное дело, и я намерен довести его до конца".

🔨 Что творил @JeremyEvans40 в прошлом сезоне на просторах @EuroLeague! / OMG, Evans was really throwing some hammers last season 😳#ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/KtK7BkW4uN