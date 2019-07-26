Румыния конфисковала купленную Сербией российскую бронетехнику

Российские танки и бронетранспортеры, предназначенные для вооруженных сил Сербии, арестованы и конфискованы Румынией. Военную технику должны были везти по Дунаю, однако по закону европейского государства, транспортировкой может заниматься только местная компания, пишет агентство ТАСС.

Однако против России ЕС ввели санкции, поэтому ни одна транспортная компания не получила разрешение перевозить бронемашины. Все 30 танков и столько же БТР были конфискованы.

По данным из открытых источников, Россия безвозмездно передавала Сербии танки Т-72C и боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.