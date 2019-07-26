Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брасом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Россиянка преодолела дистанцию за две минуты 20,17 секунды. Второй стала Татьяна Схунмакер из Южной Африки, а бронзу взяла канадка Сидник Пикрем.

Для Ефимовой эта медаль стала второй на текущем мировом первенстве, ранее 27-летняя спортсменка завоевала серебро на дистанции 100 метров брассом.

Напомним, сборная России с 22 наградами занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира, на счету российских спортсменов десять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. Лидирует сборная Китая, у которой 29 наград (16-10-3).