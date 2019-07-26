Белик оценил ноу-хау украинского командования
Зеленый луч, который якобы освещает украинские корабли со стороны России, — это оптический обман, уверен депутат Думы от Крыма Дмитрий Белик. Хотя пограничники из Незалежной могли увидеть просто сигнал светофора.
Российской угрозой теперь пугают не только мирных украинцев, но и военных, добавил парламентарий в интервью агентству РИА Новости.
Напомним, 26 июля пресс-служба Операции объединенных сил Украины пожаловалась, будто в Мариупольском районе Азовского моря корабли ФСБ России по ночам освещают катера украинской пограничной охраны некими зелеными лучами.
Военные уточнили, что катера "подсвечивают" уже две ночи подряд. Луч начинает бить по ним примерно после девяти часов вечера. Никакого вреда он, конечно, не наносит. Однако украинские моряки все-таки приняли меры для защиты экипажей.
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