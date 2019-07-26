Ангарские студенты инсценировали ограбление кафе ради лайков

Лишение свободы вплоть до пяти лет или крупный штраф грозит паре студентов из Ангарска, которые ради хайпа и лайков в Instagram инсценировали вооруженный налет на кафе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала действия пранкеров, один из которых сам выступал режиссером.

"Цель была — реакция людей. И контент чтобы был. Что-то хотели новое сделать. Чтобы увидеть реакцию людей, как они вообще реагируют", — заявили молодые люди после задержания.

Устроила ли постановщиков реакция сотрудников кафе на появление человека с ружьем в руках, остается неизвестным. На кадрах видно, что действовал мнимый злоумышленник предельно быстро: припугнув кассира, он потребовал все деньги, а когда тот протянул купюры, убежал. После этого из-за столика поднялся приятель "грабителя" и со смехом объявил, что это был розыгрыш.

Управляющий кафе шутку не оценил и обратился в полицию, после чего начинающих пранкеров задержали — ими оказались студенты местного университета. Во время "налета" он использовали оружие для игры в страйкбол.

Суда по делу о хулиганстве они будут дожидаться дома — их отпустили под подписку о невыезде.

Молодым людям грозит до пяти лет в колонии либо штраф до 1 миллиона рублей, хотя судья может отправить их и на принудительные работы.