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26 июля 201916:07

В Петербурге задержана банда, незаконно поставившая на учет 300 мигрантов

ГТРК "Санкт-Петербург"

В Петербурге задержаны участники организованной преступной группы, которые занимались постановкой иностранцев на миграционный учет. Они успели выдать поддельные миграционные документы 300 граждан из стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе МВД. Возбуждено угоовное дело.

Сотрудники полиции и Росгвардии совместно со следователями провели десятки обысков. Изъято большое количество бланков, поддельных документов и печатей, а также мобильные телефоны и оргтехника. Как информирует ГТРК "Санкт-Петербург", на сегодняшний момент установлено восемь предполагаемых участников ОПГ, четверо, включая возможного организатора, задержаны. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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