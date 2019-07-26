Ситуация с российским танкером: посольство США похвалило СБУ

Решение Службы безопасности Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера в посольстве США в Киеве назвали гуманным и соответствующим международным нормам.

Этим решением новая украинская власть продемонстрировала намерение разрешать спорны мирно, говорится в Twitter посольства.

Танкер Nika Spirit был задержан 25 июля в порту Измали Одесской области. СБУ считает, что судно участвовало в блокировании украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018-го. 26 июля экипаж танкера вернулся в Россию.

В настоящее время танкер находится на судоремонтном заводе Измаила. РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что речь может идти о бывшей Базе технического обслуживания.