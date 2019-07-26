Симоньян назвала причины штрафа в 200 тысяч фунтов

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию, связанную с решением британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на 200 тысяч фунтов.

По мнению Симоньян, Ofcom "влепил им гигантский штраф". Главный редактор утверждает, что это гораздо больше, чем суммы, названные другим СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию.

Маргарита Симоньян рассказала, за что оштрафовали телеканал. Среди причин конкурс детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина", организатором которого стал львовский Департамент образования. По словам главного редактора, RT не представил альтернативной точки зрения украинских властей, написала она в Telegram.

Второй причиной для штрафа, по утверждению Симоньян, стало то, что телеканал не дал в эфир и не подверг сомнению заявления российского Министерства обороны по Сирии.

Третьей причиной, которую назвала главный редактор, стало то, что ведущий RT перебивал бывшего после США в Сирии.

Ранее сообщалось, что бывший медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил вещания. В заявлении регулятора указывается, что в семи новостных программах канал не смог сохранить "должную непредвзятость", а программы касались тем, которые вызывали политические разногласия.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, в свою очередь, считает, что решение британского регулятора Ofcom является политически ангажированным. Он порекомендовал соответствующим органам обратить внимание и проанализировать объективность продукции британских СМИ, которые работают на территории РФ, сообщает "Интерфакс".

Левин заявил, что власти Соединенного Королевства, по всей видимости, сознательно стремятся к конфронтации, поскольку им поступают "многочисленные предложения по разрядке напряженности и установлению конструктивного диалога".

Председатель комитета Госдумы рассказал, что свобода слова и свобода распространения информации, а также равные условия для СМИ всех типов — это одно из ключевых условий для демократического развития общества.

В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Ofcom получил уведомление о том, что действия российского ведомства по отношению к BBC будут зависеть от того, какие шаги британский медиарегулятор предпримет к российским СМИ в Великобритании.