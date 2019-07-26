Коммунальщики в столичном Медведкове удивили Сеть

В столичном районе Медведково коммунальщикам пришлось вручную переставлять машины, которые мешали ремонту дороги во дворе. По словам рабочих, автовладельцы не появлялись неделю. За это время асфальт везде уложили, оставался лишь небольшой островок.

В итоге вдесятером рабочие просто перенесли автомобиль. Еще двое руководили процессом. Судя по кадрам видео, людям пришлось нелегко, но с задачей они справились.