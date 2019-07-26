Иранский корабль "Шабахенг" затонул. Экипаж спасен

Грузовой корабль "Шабахенг", принадлежащий Ирану, затонул в Каспийском море. Как сообщили в пограничной службе Азербайджана, на судне произошла авария. Спасательные вертолеты эвакуировали всех членов экипажа, это 9 человек, сообщает агентство РИА Новости.

Инцидент произошел недалеко от азербайджанского порта Ленкорани.