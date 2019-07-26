Фигурант дела об убийстве главного строителя МВД выдан России

Предполагаемый участник заказного убийства генерального директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ", гражданин Украины Юрий Гуйва экстрадирован в Россию из Польши.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она подчеркнула, что мужчина подозревается в разбойном нападении и убийстве Николая Волкова.

42-летний Волков был застрелен поздно вечером в Москве на Осенней улице в марте 2017 года. Возглавляемое им предприятие проводит ремонтные и монтажные работы, а также строительство жилых и нежилых помещений по всей России.