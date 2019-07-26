ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет направил в адрес Олимпийской комитета России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Оно было подписано главой МОК Томасом Бахом.

Как сообщил официальный сайт ОКР, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сборная России может сформировать полноценный состав без каких-либо ограничений и дополнительных условий. Российская команда выступит в Токио под национальным флагом.

Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.