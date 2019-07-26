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26 июля 201916:57

Соседка поведала "странную историю" об убийце с детской площадки. Он арестован

В четверг, 25 июля, сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины на детской площадке. Преступление было совершено прямо на глазах у ребенка убитой. 38-летний Артем Шустов подошел к пострадавшей и нанес ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте.

Очевидцы произошедшего поделились подробностями увиденного — свидетелями убийства стали десятки человек. РИА Новости рассказывает о новых деталях случившегося. Так, по записям с камер видеонаблюдения видно, что на заполненной детской площадке появляется мужчина в надвинутой на глаза бейсболке. Он подсаживается к девушке, которая сидит на лавочке, достает нож и наносит ей множественные удары. Пострадавшая пытается сопротивляться, но силы покидают ее.

Свидетели утверждают, что убийца подъехал к месту совершения преступления на каршеринговом автомобиле, на нем он после инцидента и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики не смогли помочь пострадавшей и констатировали ее смерть.

В момент убийства на площадке находилась пятилетняя дочь убитой женщины. После случившегося ее сразу отвезли в больницу и передали психологам. Ребенок получил серьезную психологическую травму, ей предстоит работа со специалистами. Скорее всего девочка останется жить у тети.

Установлено, что погибшей является 26-летняя Наталья Басова. Подруга убитой Елена рассказала подробности о пострадавшей. По ее словам, Наташа была очень доброй и дружелюбной. "Эта девушка из тех, о ком вообще нельзя сказать ничего плохого", — отметила подруга.

Елена сообщила, что Наташа снимала квартиру вместе со знакомой. Насчет того, что погибшая жила с Артемом Шустовым, подруге известно то, что они даже не встречались — убийца пытался "безуспешно за ней ухаживать", а сам менял девушек как перчатки.

Соседка мужчины утверждает, что лично не видела факта совместного проживания Басовой с Шустовым, но встречались они около месяца. Мужчина говорил, что имеет свой бизнес, связанный со строительством. По словам соседки, Шустов всегда хорошо одевался, "носил солидный костюм, ездил на нормальной машине". Она отмечает, что на первый взгляд подозреваемый в убийстве был спокойным человеком.

Соседка также привела в пример любопытный факт. По ее словам, Шустов около пяти лет назад пытался за ней ухаживать, но, когда она отказала, повел себя агрессивно и караулил ее возле дома. Такие действия продолжались около месяца, после чего мужчина нашел себе другую. Соседка также подтвердила тот факт, что Шустов часто менял женщин.

Ранее сообщалось, что задержанный объяснил причину своего поступка. По его словам, он сделал это из ревности, поскольку Наталья якобы ему изменяла. "Я с ней встретился, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой", — отметил Шустов. Также он признал свою вину, сообщил о раскаянии в содеянном и согласился написать чистосердечное признание.

Подруга убитой рассказывает, что слова про измены Басовой — "это полный бред", сообщает РИА Новости. Она объясняет это тем, что Наташа никогда не пошла бы на такой поступок, поскольку у нее не такой характер.

Соседка Шустова также рассказала, что три года назад "была совсем странная история". По ее словам, к ним приходили следователи, показывали фотографии, на которых был изображен ныне задержанный, расспрашивали о нем. Они сообщили, что подозревают Шустова в нескольких убийствах девушек и сейчас он находится в розыске — подробностей тогда не сообщили.

Правоохранительный органы в настоящее время действительно проверяют Шустова на причастность к еще одному убийству девушки, которое было совершено в Крыму в 2014 году. У мужчины уже есть судимость по статье "Незаконный оборот оружия", ее присудили ему как раз в тот период.

В Следственном комитете сообщили, что обвиняемому в убийстве женщины проведут ряд экспертиз, в их числе — психолого-психиатрическая. В пятницу, 26 июля, он был арестован.

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