Чемпионат мира. Российские пловцы завоевали серебро в эстафете

В южнокорейском Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта завершилась эстафета 4 по 200 метров вольным стилем. Российские пловцы завоевали серебряные медали, показав второе время в финальном заплыве – 7 минут 01,81 секунды​​​.

Победу в этом виде соревнований одержали австралийские спортсмены с результатом 7 минут 00,85 секунды. Тройку призеров замкнули пловцы из США (7 минут 01,98 секунды).

В составе сборной России серебряные медали завоевали Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Мартин Малютин.