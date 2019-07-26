Поторопившийся водитель убил байкера на юго-западе Москвы

Мотоциклист погиб в столкновении с легковушкой и автобусом на юго-западе Москвы. Трагический случай попал в объектив сразу двух камер.

Авария произошла около 10 часов утра 26 июля на углу улиц Поляны и Скобелевской. На кадрах видно, что виновником смертельного столкновения стал водитель Chevrolet Cruze — он тронулся с места и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в бок легковушки влетел двигавшийся на высокой скорости мотоциклист. От удара машина изменила направление и зацепила стоявший на перекрестке автобус.

Байкер от полученных травм скончался на месте. Владелец Chevrolet не пострадал, хотя удар пришелся в водительскую дверь.