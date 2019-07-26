Пострадавшие от паводка в Нижнеудинске все еще не получили первую компенсацию
С жителями Нижнеудинского района сегодня встретились областные парламентарии. Пострадавшие от паводка жители рассказали о своей беде — они все еще не получили первую компенсациюв размере 10 тысяч рублей.
Нижнеудинский район посёлок Шумский, здесь порядка 12 домов и 24 квартиры. Как сообщает "Вести Иркутск", ещё недавно они были крепкие и добротные. А потом пришла большая вода, которая затопила большую часть посёлка:
Выездной приём проводят спикер областного парламента и депутаты. На месте где прошла встреча до наводнения была переправа, теперь от большой земли отрезано 400 участков. Комиссия считает, что до морозов надо успеть бросить понтон, чтобы люди могли ездить. А когда река встанет, уже со льда установить мост.
В Вознесенском необходим новый ФАП. А у посёлка Костино смыло паромную переправу,на противоположном берегу 9 таёжных деревень, в них проживает более тысячи человек. Инфраструктуру стараются восстанавливать быстрее. Кроме того, в районе смыло водозабор и дамбу. В Шумском пострадала школа, не подлежит восстановлению дом культуры.Однако главное — люди: Они сетуют: кто-то ещё и по 10 тысяч рублей компенспции не получил. Все это происходит из-за того, что пришлось собирать, а кому-то и восстанавливать документы, затем обращаться в суд.
В оперативном порядке депутаты успели решить проблемы нескольких семей. Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол, отмечает, что необходимо отлаживать работу и дальше. Сохранять в людях уверенность в том, что им помогут. "Для того, чтобы люди понимали, что в зиму у них будет крыша над головой и будет поддержка", - заключил парламентарий. Он обещал, что Заксобрание сделает всё возможное для пострадавших территорий, чтобы люди как можно скорее вернулись к нормальной жизни.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Под Хабаровском закрыли еще один лагерь
- "Су-эээ-су": выступление Кличко высмеяли в соцсетях
- Ключевая ставка снова снижена
- Тарасову арестовали все счета и запретили выезд за пределы России
- "Изменяла": убийца женщины из Раменского объяснил расправу ревностью
Самое читаемое
-
Малышка, на глазах которой в Раменском зарезали маму, онемела
- Заигравшийся в телефон мальчик упал под поезд в метро
- Экс-министр финансов Подмосковья признался во всем для смягчения наказания
- Вторая банковская кража в Уфе: похищенные деньги бесследно исчезли
- Ребенок серьезно пострадал, уехав на ленте конвейера багажа в аэропорту
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Почему Драги разочаровал рынки
- В защиту повышения ключевой ставки
- Как финансовая система отрицает базовые законы экономики
- Решение ЦБ РФ по ставке останется в тени заседаний ФРС и ЕЦБ
- Дешевые китайские пестициды убивают российских пчел
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Меньше слёз: Mitsubishi показала обновленный Pajero Sport
- Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО
- Audi представила новый купеобразный кроссовер Q3 (видео)
- Повсеместная выдача новых номерных знаков начнется позже
- Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- Как комары выбирают свою следующую жертву и зачем нам это знать
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
История сбитого "Боинга": разоблачение фейков
- Псевдопокушение на Порошенко
- Кот Ларри против кота Палмерстона
Вести-Москва
-
Коммунальщики в столичном Медведкове удивили Сеть
- Москву вновь атаковала тополиная моль
- В "Аптекарском огороде" открыли площадку переработки органических отходов
- Помочь может каждый: Диме со спиной Бифида необходимо дорогое лечение
- Семейный фестиваль, танцы и спорт: самое яркое в афише выходных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии