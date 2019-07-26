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26 июля 201917:07

Пострадавшие от паводка в Нижнеудинске все еще не получили первую компенсацию

ГТРК "Иркутск"

С жителями Нижнеудинского района сегодня встретились областные парламентарии. Пострадавшие от паводка жители рассказали о своей беде — они все еще не получили первую компенсациюв размере 10 тысяч рублей. 

Нижнеудинский район посёлок Шумский, здесь порядка 12 домов и 24 квартиры. Как сообщает "Вести Иркутск", ещё недавно они были крепкие и добротные. А потом пришла большая вода, которая затопила большую часть посёлка:

Выездной приём проводят спикер областного парламента и депутаты. На месте где прошла встреча до наводнения была переправа, теперь от большой земли отрезано 400 участков. Комиссия считает, что до морозов надо успеть бросить понтон, чтобы люди могли ездить. А когда река встанет, уже со льда установить мост.

В Вознесенском необходим новый ФАП. А у посёлка Костино смыло паромную переправу,на противоположном берегу 9 таёжных деревень, в них проживает более тысячи человек. Инфраструктуру стараются восстанавливать быстрее. Кроме того, в районе смыло водозабор и дамбу. В Шумском пострадала школа, не подлежит восстановлению дом культуры.Однако главное — люди: Они сетуют: кто-то ещё и по 10 тысяч рублей компенспции не получил. Все это происходит из-за того, что пришлось собирать, а кому-то и восстанавливать документы, затем обращаться в суд.

В оперативном порядке депутаты успели решить проблемы нескольких семей. Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол, отмечает,  что необходимо отлаживать работу и дальше. Сохранять в людях уверенность в том, что им помогут. "Для того, чтобы люди понимали, что в зиму у них будет крыша над головой и будет поддержка", - заключил парламентарий. Он обещал, что Заксобрание сделает всё возможное для пострадавших территорий, чтобы люди как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Текст: ГТРК "Иркутск"

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