Рублев обыграл четвертую ракетку мира на турнире в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублев на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Гамбурге в четвертьфинальном поединке встречался с четвертой ракетой мира австрийцем Домиником Тимом. 21-летний представитель России добился неожиданной победы в двух сетах и пробился в полуфинал соревнований.

Встреча между россиянином и австрийцем получилась крайне упорной. В каждом из сетов соперникам пришлось играть тай-брейк. Рублев оказался сильнее – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

В полуфинале россиянин сразится с победителем матча между итальянцем Фабио Фоньини и испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Напомним, что призовой фонд турнира составляет 1,7 миллиона евро.