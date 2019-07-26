Соболь оставила Мосгоризбирком без света и звука

Заседание Мосгоризбиркома 26 июля проходит в маленьком зале, поскольку накануне один из незарегистрированных кандидатов в депутаты и представители иностранных СМИ, оставшиеся в обычном зале до ночи, нарушили работу звуковой аппаратуры и энергосбережение. Об этом заявил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

25 июля независимый кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь пришла в Мосгоризбирком, чтобы оспорить отказ в регистрации, сорвала заседание, а потом осталась в зале до ночи – полицейские выносили ее вместе с диваном, который оппозиционный политик отказалась покидать.

По словам Горбунова, техники до сих пор не смогли восстановить аппаратуру и свет. "Что они там делали – неизвестно", — сказал он, комментируя поведение Соболь и иностранных журналистов.

Между тем, третий допрос еще одного незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму – Дмитрия Гудкова – состоится 30 июля, сообщил ТАСС представитель политика Алексей Обухов. Гудков отказался предоставлять образцы голоса для экспертизы, мотивировав это тем, что его такие образцы можно в избытке найти в Интернете. Ранее образцы голоса отказалась предоставить Любовь Соболь и незарегистрированный кандидат Иван Жданов.