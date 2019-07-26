Портативный аккумулятор взорвался у пассажирки на входе в аэропорт

Портативное зарядное устройство взорвалось в рюкзаке у пассажирки на входе в аэропорт Чиангмая — крупнейшего города на севере Таиланда. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.

Инцидент произошел днем 21 июля, когда туристка дожидалась друзей, прохаживаясь вдоль парковки у центрального входа в воздушную гавань. Неожиданно из рюкзака за ее спиной вырвалось пламя. Девушка быстро сорвала рюкзак и отбросила его на проезжую часть, но спустя пару секунд подтянула к себе, ведь без документов попасть на борт самолета не получится.

Оставшееся лежать на асфальте зарядное устройство лишь немного дымило, однако стоило к нему приблизиться сотруднику аэропорта, как оно начало искрить и вращаться вокруг своей оси.

Владелица взрывоопасного гаджета не пострадала, а вот ее одежда оказалась повреждена. По предварительной версии, на зарядку в рюкзаке случайно пролилась вода, что и стало причиной возгорания.

Национальное управление аэропортов Таиланда на примере этого ролика лишний раз обратило внимание пассажиров на то, сколь опасно пользоваться электронными устройствами на борту самолета. Переносные аккумуляторы стали причиной не одного пожара, в том числе и на лайнерах.