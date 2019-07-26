Александр Жуков: выступление под своим флагом на Играх-2020 – повод для радости

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал официальное приглашение ОКР принять участие в Играх-2020, которые пройдут в японском Токио. Российский чиновник сообщил, что национальная команда на Олимпиаде не будет ущемлена в правах и выступит под своим флагом.

"Никаких ущемлений в правах для российской команды не будет. Выступление под своим флагом – повод порадоваться за российский спорт. Остается надеяться, что с легкоатлетами вопрос тоже будет решен положительно", – цитирует Жукова РИА Новости.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.