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"Южный" и "Северный" газопроводы 24 минуты назад

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26 июля 201917:56

Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG

EPA

Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе Еврокомиссии, подчеркнув, что ЕК готова отстаивать свою позицию в суде, которая согласуется с международными обязательствами Европейского Союза.

С 23 мая вступившие в силу поправки к Газовой директиве регламентируют работу морских трубопроводов, в том числе, идущие из третьих стран, предполагая, что добыча и транспортировка газа должна быть разделена.

В данном случае компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на 100% принадлежит "Газпрому", добывающего голубое топливо, которое должно пойти по "Северному потоку-2".

Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд общей юрисдикции об отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза, считая, что они были приняты специально для блокирования работы данного проекта.

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