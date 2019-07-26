Виза нашлась, а осадок остался: Кузнецову ждут в американском посольстве

Посольство США в России разыскивает теннисистку Светлану Кузнецову, чтобы вручить ей готовую визу. Об этом сообщила официальный представитель американского посольства в Москве Андреа Калан.

"Мы видели сообщения в прессе о возникшей проблеме с визой у Светланы Кузнецовой. Мы обратились к ней напрямую, но не получили ответа. Светлана, позвоните нам – ваша виза вас ждет", – написала Калан на своей странице в Twitter.

Напомним, что ранее Светлана Кузнецова сообщила в Instagram о проблемах с получением американской визы для соревнований в Вашингтоне. Из-за долгого оформления российская теннисистка вынуждена была сняться с турнира, победительницей которого она стала в прошлом году.