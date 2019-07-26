Sohu: Россия дала НАТО пощечину

Россия напугала НАТО действиями двух бомбардировщиков во время учений BALTOPS-2019. Об этом рассказали журналисты китайского портала Sohu.

После того, как военный альянс устроил очередные учения в Балтийском море, Россия отправила в воздушное пространство над регионом два бомбардировщика Ту-160. Таким образом, считают авторы публикации, Москва решила проучить страны военного блока, показав им, что провокации у российских границ не сойдут с рук.

В статье указано, что появление самых сильных российских бомбардировщиков "не на шутку напугало страны НАТО", сообщает РИА Новости. Китайский портал приводит данные, согласно которым самолеты обладают серьезной боевой мощью и могут лететь в течение 12 часов безостановочно, преодолевая 12 тысяч километров без дозаправки. Скорость полета бомбардировщиков может превышать два маха. В материале отмечается, что российские самолеты могут сбрасывать ядерные бомбы, пускать крылатые ракеты, а также перевозить 45 тонн гранат, благодаря чему их прозвали "мобильным арсеналом".

Китайский портал отмечает, что когда бомбардировщики появились в небе над Балтийским морем, НАТО ничего не смог предпринять, поскольку самолеты совершали патрулирование исключительно в международном пространстве. Для того, чтобы перехватить Ту-160 и сделать им предупреждение, в воздух Дания подняла F-16, Швеция — JAS-39, а Финляндия — F-18. Отмечается, что российские самолеты словно бы не обратили внимания на то, что их окружили, продолжая свой полет.

В Sohu заявили, что "эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной". Также авторы статьи отмечают, что европейские страны под руководством Вашингтона часто пытаются "окружить Россию и отрезать ее от остального мира", но Москва своими действиями показывает, что в обиду себя не даст.