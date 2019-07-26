В Костроме обстреляли машину предпринимателя: он госпитализирован

В городе Костроме на улице Галичской в пятницу, 26 июля, неизвестные совершили нападение на машину местного предпринимателя. Злоумышленники осуществили не менее девяти выстрелов в автомобиль из огнестрельного оружия. В результате случившегося мужчина получил ранение и находится в больнице.

По данным местных СМИ, пострадавшим является 49-летний Анатолий Зайченко. Мужчина занимается строительным бизнесом. В 2015 году он баллотировался по списку партии "Справедливая Россия" в Костромскую областную думу и в думу города Костромы, сообщает ТАСС.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, чтобы установить детали произошедшего, сообщается на сайте Следственного комитета по Костромской области.