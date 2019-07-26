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26 июля 201919:20

Глава Toro Rosso Тост: надеюсь, что Квят с Албоном останутся в команде

Twitter / Toro Rosso

Руководитель команды "Формулы-1" Toro Rosso Франц Тост заявил, что хотел бы оставить в команде на следующий сезон нынешних гонщиков Даниила Квята и Александра Албона. Однако он признался, что судьбу пилотов решат владельцы Red Bull, которым также принадлежит Toro Rosso.

"У нас есть два очень хороших пилота. Надеюсь, что оба гонщика останутся в команде на следующий сезон, но последнее слово остается за Red Bull, – цитирует Тоста Motorsport Week.

Кроме того, он добавил, что судьба пилотов решится не раньше конца сентября 2019 года. Напомним, что в общем зачете Квят занимает 14-е место, набрав 12 баллов. Его напарник Албон располагается на 15-й позиции с 7 очками.

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