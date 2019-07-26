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26 июля 201920:45 Эдуард Пунегов

Паводок на Дальнем Востоке: жители сел не хотят спасаться

Паводок на Дальнем Востоке: жители сел не хотят спасаться

Благовещенск готовится сдерживать приход большой воды — в городе начали отсыпать заградительные дамбы. На пути к густонаселённым пунктам паводки подтопили десятки сёл в Амурской области. Основные силы МЧС сейчас брошены на спасение тех, кто оказался в эпицентре стихии в селах Норск и Богословка.

Стихия захватывает все новые и новые территории на Дальнем Востоке. Сверху с вертолета хорошо виден масштаб ущерба. Вода затапливает дома, размывает дороги, отрезает от цивилизации целые населённые пункты.

Село Норск в Амурской области. Постройки и машины — под водой, уничтожен урожай на приусадебных участках. Вертолёт МЧС делает несколько кругов, но не может приземлиться. Некуда.

Уровень местной реки Селемджа поднимался с невероятной скоростью — почти полтора метра в день. Когда стало понятно, что оставаться здесь опасно, людей начали срочно вывозить на лодках и вертолетах.

Впрочем, некоторые жители наотрез отказались покидать дома, опасаясь за имущество. На крышах и чердаках до сих пор остаются около ста человек.

"Дим, как твоя жизнь на крыше? — Ничего смешного, мокрая жизнь", — из беседы с жителями.

Ниже по течению — Мазановский район. По расчётам специалистов, волна придет сюда в ближайшие часы.

Мы сейчас находимся в посёлке Богословка. Чтобы понять, как быстро двигается паводок, достаточно взглянуть на эту площадку напротив местной администрации. Буквально три часа назад ничего этого здесь не было. Вода медленно, но верно подбирается к постройкам.

По словам спасателей, опасения жителей из-за мародерства беспочвенны. В посёлках дежурят не только бригады МЧС, но и полиция.

"Я могла бы на крышу залезть", — рассказала пожилая женщина.

"У нас большое хозяйство. Мы не хотим уезжать. У нас на крыше могли бы пересидеть", — говорит девушка.

Людей размещают в пунктах временного пребывания. Обеспечивают едой, питьем, лекарствами и тёплой одеждой.

"Большая проблема — неверие людей в том, что может случится плохое. Когда люди понимают, бывает поздно", — заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Он приехал лично, чтобы проверить, как ведутся работы.

В Благовещенском районе, Еврейском автономном округе и Хабаровском крае к наводнению готовятся заранее. Сотрудники МЧС обходят каждый дом, рекомендуют вывезти имущество, а в случае наводнения немедленно эвакуироваться.

"Люди сидят в сухом доме и не верят, что завтра будет наводнение. Приходится общаться с ними, люди идут нам навстречу, и мы их эвакуируем", — сообщил Виктор Яцуненко, заместитель министра МЧС.

А в Комсомольске-на-Амуре сейчас строят дамбу, которая защитит центральную часть города. Объект готов почти на 80%.

Из-за паводка эвакуировать придётся не меньше 3 тысяч человек. Впрочем, спасатели успокаивают — волна спадёт через три-четыре дня. Сразу после этого начнутся восстановительные работы и выплаты пострадавшим.

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