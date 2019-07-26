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Паводок 37 минут назад
Международный прием: как отдыхают дети из пострадавшей Иркутской области
Почти пять тысяч детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области до конца лета отправятся в оздоровительные лагеря по всей России. Половина ребят уже на отдыхе, их принимают в Московской, Тульской, Кемеровской, Тверской областях, в Крыму и на Ставрополье и даже в Монголии. Пока дети будут в отъезде, на социально значимых объектах Тулуна, Нижнеудинска, Тайшетского и Чунского районов проведут капитальный ремонт, чтобы к осени школы и поликлиники снова заработали.
Летний отдых для детей такой, что позавидуют взрослые. Каждый день расписан по минутам и наполнен яркими событиями: спортивные состязания, концерты, игры на свежем воздухе.
"Я люблю купаться, плавать умею. Здесь инструкторы проводят зарядки, игры различные", — делится своими впечатлениями Анастасия Сомова.
Самарская область устроила летние каникулы почти для сотни детей, чьи семьи пострадали от наводнения. Отдых для иркутских школьников постарались сделать по-настоящему запоминающимся. Выезды и экскурсии осуществляются практически каждый день в самые уникальные места самарского региона. Например, сегодня это музей военной техники под открытым небом, где собрано более 450 единиц — танки, самолеты, вертолеты и даже подводная лодка.
В распорядке дня еще и процедуры — медики угощают кислородными коктейлями, делают массажи и проводят физиотерапию. Родителей просят не волноваться — их дети в надежных руках.
"За смену, это 21 день, дети пару килограммов набирают, получают заряд иммунитета и болеют меньше потом", — рассказала заместитель директора по лечебной работе Ольга Орел.
Оставаться здесь иркутские школьники смогут столько, сколько понадобится. Для каждого ребенка готовят подарки.
"В качестве подарков будут вещи первой необходимости, одежда, обувь и предметы к школе. Дети отсюда уедут не с пустыми руками", — сообщила руководитель территориального отдела Центрального округа Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Братанова.
Откликнулась на беду Иркутской области и Монголия. Детей встретили в одном из лучших лагерей страны "Найрамдал", что в переводе означает "Дружба". Для ребят это знакомство с монгольской культурой и языковая практика, ведь лагерь международный и отдых здесь в живописных местах с чистым горным воздухом. Дети делятся своими впечатлениями:
— Тут некогда скучать. Монголия приняла нас как родных. Все удобства у нас. Тут все плохое забывается.
А чтобы дети не скучали по дому, повара даже изучили рецепты русской кухни.
"Мы для них устраиваем день русской кухни. Готовим борщ, солянку. Наши дети хорошо кушают", — рассказал шеф-повар лагеря "Найрамдал"
Заботой и вниманием иркутских детей буквально окружили и во всероссийском детском центре "Океан" под Владивостоком.
— Когда мы оттуда уезжали, было волнение и страх, а сейчас полное спокойствие. У нас все идеально, хорошо.
Встречают детей в Кисловодске, где, говорят, даже воздух лечит.
Сотни школьников отдыхают и в лагерях Краснодарского края, в том числе и в "Орленке". Детей ждут мастер-классы, встречи с известными артистами, отдых на море, а еще знакомство с новыми друзьями из 22 стран мира.
Пока родители детей восстанавливают документы и жилье, ни один ребенок не останется без летних каникул и теплых воспоминаний на всю жизнь.
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