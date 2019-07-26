Свободу ASAP Rocky. Трамп вступился за чернокожего музыканта
Отложив выяснение отношений с турецким президентом, Трамп взялся за Европу в Twitter. Франции досталось за цифровой налог: за "глупость Макрона" глава Белого дома обещает наказать французское вино. А Швеции — за арестованного американского рэпера, которому грозит до 2 лет тюрьмы. Посольство королевства в США блокируют активисты с плакатами "Свободу ASAP Rocky!", президент выражает свое разочарование шведским премьером. Ну а Швеция объясняет американцам, что такое независимый суд.
"Франция обложила цифровым налогом наши великие американские технологические компании. Если кто-то и должен делать это, то их родная страна США. Мы вскоре объявим об ответных действиях по поводу глупости Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!" – написал Трамп.
Чем бы не запомнился 45-й президент США, но, если его когда-то спросят: а что ты сделал для хип-хопа, Дональду Трампу всегда будет что ответить.
Ракиму Майерсу, ASAP — псевдоним рэпера, его охраннику, а также еще одному участнику гастрольного тура грозит до 2 лет тюрьмы. Американцев взяли после драки на стокгольмской улице.
Все случилось, когда они возвращались с хип-хоп фестиваля Smash. Трое на одного. В кадре мелькает и бутылка, ставшая теперь отягчающей уликой. Со стороны и в самом деле выглядит так, что съехавшая с катушек звезда еще и не у себя дома творит что хочет. Но это если не знать предыстории. ASAP Rocky включил телефон, когда к ним только подошел будущий потерпевший. Судя по поведению, был он не в трезвом уме, развязан и назойлив.
Адвокаты ASAP настаивают, что это была самозащита, в прокуратуре говорят, что у них есть и другое видео с камер наружного наблюдения. На нем якобы видно, что первым начал рэпер и его люди. А в шведском МИД отвечают в том духе, что, мол, будет сидеть и дальше. Не Голливуд. Залог внести нельзя.
Но и эффект приближающихся выборов, конечно, на лицо. За рэпера вступились звезды шоу-бизнеса из числа представителей меньшинств: Канье Уэст и Ким Кардашьян. Для Трампа оказаться в такой компании, когда демократы называют его расистом, — подарок политической судьбы.
На руку президенту США и личность участника драки со шведской стороны. Мустафа Джафари, беженец из Афганистана. За свои 19 лет он далеко не в первый раз попадает в подобные передряги.
В общем поддержкой ASAP Rocky Трамп ломает оппонентам всю игру. Показывает, что он не против меньшинств. Главное, чтобы паспорт был американским. Напрямую хозяин Белого дома об этом, конечно, не говорит, но избиратель и сам догадывается, на чьей стороне его симпатии в конфликте чернокожего рэпера, который родился здесь в нью-йоркском Гарлеме, и мигранта из далекой страны.
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