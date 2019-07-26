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26 июля 201921:30 Андрей Григорьев

Аваков - премьер, на Тимошенко не ставить: секретный план США

Аваков - премьер, на Тимошенко не ставить: секретный план США

Украина — парламентская республика, премьер-министр — глава МВД Аваков, Тимошенко останется не у дел. Такой план в переписке якобы обсуждали региональный директор Всемирного банка и спецпредставитель США по Украине. Сегодня Курт Волкер встретился с Зеленским.

Окружная комиссия из закарпатской Свалявы в полном составе — в больнице, отравилась заказанными из ресторана котлетами и оливье.

А под офисом избиркома в Покровске до сих пор дежурит ОМОН. Но это не помешало сегодня завершить подсчет голосов. И распределить места в Верховной Раде.

"Слуга народа" получил монобольшинство — это впервые в украинской истории. 254 депутата. С ними за закрытыми дверями президентского офиса уже встретился Зеленский.

"Я не буду посвящать вас во все аспекты этой встречи, но президент, придя на нее, сразу сказал, что каждый, кто подвергнется искушению и будет воровать — будет отправлен в тюрьму", — рассказал Александр Дубинский, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа".

Сегодня вся фракция уезжает на курсы повышения квалификации.

"Мы на неделю едем в Трускавец, который станет местом для этой "Спарты". Почему Трускавец? Потому что на Украине пока нет инфраструктуры для массовой подготовки взрослых", — сообщается на странице фракции в Facebook.

По идее, теперь Зеленский может назначать своих людей на любые руководящие должности. Но вот, к примеру, отправил он в отставку киевского мэра Кличко, а тот — не ушел. На допрос не явился, и публично отбивается от обвинений в коррупции.

"Как можно украсть деньги, если нами оплачена только конструкция моста? Подрядчикам, которые выполняли работу, ничего не заплачено. И при открытии моста я официально, публично обратился к институту судебных экспертиз", — заявил Кличко.

Следующий шаг — формирование правительства. Но и тут не факт, что президент сможет сделать это самостоятельно.

Союз украинских блогеров сегодня опубликовал вот это письмо. Если верить ему, топ-менеджер Всемирного банка пишет американскому спецпредставителю по Украине: "У нас есть реальные шансы на внедрение плана по изменению государственного устройства Украины и установлению в ней парламентской республики. Насколько нам известно, господин Зеленский готов пойти на это. Я рада информировать вас о том, что все предыдущие договорённости с министром внутренних дел Украины Аваковым о выдвижении его на пост премьера сохраняют свою силу. Госпожа Тимошенко тоже претендует на пост премьер-министра. Но с ней договоренностей нет, поэтому мы просим вас минимизировать ее шансы на участие в формировании правительства Украины".

А вот и сам адресат письма, Курт Волкер — уже в Киеве. Ведет переговоры с Порошенко. И очевидно, понимая, что у того нет теперь серьезных рычагов влияния на власть, обсуждает лишь его предыдущие заслуги.

"Последние пять лет были самыми продуктивными за все годы независимости вашего государства для укрепления партнерства между Украиной и Соединенными Штатами" – отметил Волкер.

Встречается с Тимошенко, и лишь потом — с Зеленским.

Зеленский успел уже по телефону поговорить и с президентом США. "

"Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США", — сообщили в администрации украинского главы государства.

И вот уже американское издание BuzzFeed сообщает, что Украина передает в США компромат на Джо Байдена, который, возможно, станет соперником Трампа на будущих президентских выборах. Сын Байдена — Хантер, на Украине входит в правление газодобывающей компании Burisma.

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