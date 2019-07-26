Африканская чума свиней зафиксирована почти на всей территории Латвии

В Латвии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Заболевание обнаружено у диких кабанов на 90 процентах территории республики. Специалисты считают, что зараженные животные попали из соседней Белоруссии, поскольку там находятся основные пути миграции. Инфекцию нашли не только у диких животных — заболели и домашние свиньи в одном из латвийских хозяйств. Африканская чума также выявлена на больших свинофермах в Румынии, Болгарии, Польше и Словакии, сообщает телеканал "Россия 24".

Впервые заболевание было зарегистрировано в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов возле границы с Белоруссией. В 2019 году африканскую чуму зафиксировали у 223 кабанов.

Ранее сообщалось, что заболевание было зарегистрировано на юге Нижегородской области, там объявили карантин.

В Китае африканская чума свиней сократила поголовье более чем на четверть, из-за чего увеличился спрос на утиное мясо.