Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку

Певица Анита Цой споткнулась на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку и ушибла палец на ноге.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Отмечается, что после случившегося ее осмотрели врачи и на скорой помощи, которая дежурит на мероприятии, направили в больницу.