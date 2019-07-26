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26 июля 201922:02

Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку

Сергей Бобылев/ТАСС

Певица Анита Цой споткнулась на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку и ушибла палец на ноге.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Отмечается, что после случившегося ее осмотрели врачи и на скорой помощи, которая дежурит на мероприятии, направили в больницу.

 

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