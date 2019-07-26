Футболисты "Динамо" одержали первую победу в новом сезоне

Матчем между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом" открылась программа третьего тура чемпионата России по футболу. Бело-голубые на своем поле уверенно обыграли команду Дмитрия Парфенова со счетом 2:0. Это первая победа динамовцев в нынешнем сезоне.

Все мячи в этой встрече были забиты в первом тайме. В составе победителей отличились полузащитник Артур Юсупов (16-я минута) и форвард Кирилл Панченко (31-я).

"Динамо" поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. "Урал" с 6 баллами располагается на второй позиции. В следующем туре бело-голубые в гостях сразятся с московским "Спартаком", а "Урал" примет на своем поле "Ростов". Обе встречи пройдут 3 августа.