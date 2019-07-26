Хачанов стал рекордсменом среди теннисистов по сданным в 2018 году допинг-пробам

Международная федерация тенниса опубликовала на официальном сайте информацию о количестве допинг-тестов, которые сдали спортсмены в 2018 году. Оказалось, что чаще других это делал россиянин Карен Хачанов. Представитель России сдал 32 допинг-теста.

По 30 раз проверяли австрийца Доминика Тима и немку Юлию Гергес. Следом идут Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины (29), бельгийка Элизе Мертенс, японец Кэй Нисикори и румынка Ирина-Камелия Бегу (по 28 раз).

В число наиболее проверяемых теннисистов также попали россияне Даниил Медведев (26) и Дарья Касаткина (25).