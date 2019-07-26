Глушаков не сможет помочь "Ахмату" в игре с "Рубином"

В матче третьего тура российской премьер-лиги "Ахмат" на выезде сыграет с "Рубином". Новичок грозненской команды полузащитник Денис Глушаков из-за травмы не сможет помочь своему клубу в предстоящей игре.

"Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы. У него микронадрыв мышцы. Он может бегать, но пока остаются болевые ощущения, – заявил вице-президент клуба Айхмед Айдамиров, слова которого приводит Sport24.ru. – Ожидаем, что через неделю он сможет присоединиться к общей группе".

Напомним, после двух туров чемпионата России казанцы с четырьмя очками занимают седьмое место в турнирной таблице, а грозненцы расположились на 11-й строчке, имея в активе три очка. Матч "Рубин" – "Ахмат" состоится 29 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.