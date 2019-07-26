Украинки ответили на высказывание чиновника массовым обнажением

В ответ на заявление заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые женщины напоминают проституток, украинки запустили необычный флешмоб – они стали выкладывать в Интерне свои фотографии разной степени откровенности, сопровождаемые хэштегом, который в переводе на русский звучит как "забыла спросить Марченко".

Многие из участниц акции отмечают, что оценка внешнего вида женщин не входит в компетенцию чиновника, другие напоминают, что современные женщины имеют право на самовыражение, и мужчины не должны их в этом притеснять, сообщает РИА Новости.