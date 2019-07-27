Трамп ополчился против ВТО и Франции

США продолжают торговые войны — теперь начали противостояние с ВТО. Дональд Трамп заявил, что будет использовать все доступные средства, чтобы Организация не давала торговые преференции и послабления богатым странам, которые претендуют на статус развивающихся.

Это семь из десяти самых богатых экономик мира. Среди них Бруней, Катар, Сингапур, Арабские Эмираты и Китай, сообщает телеканал "Россия 24".

Кроме того, Дональд Трамп пригрозил Франции. Он заявил, что готов ответить на безрассудство Эммануэля Макрона. Накануне президент Франции подписал закон, который облагает трехпроцентным налогом выручку IT- гигантов, в том числе, американских компаний Фейсбук, Амазон и Гугл.

Трамп уже намекнул, чем ответит. Заявил, что американское вино намного лучше французского.