Алексей Дюмин провел совещание рабочей группы "Промышленность"

Рабочая группа Госсовета "Промышленность" собралась на площадке "Росатома". Обсуждали разработку дорожных карт по перспективным индустриальным направлениям. Подвели итоги работы по развитию новых технологий. Главной задачей назвали освоение экспортных рынков.

В декабре прошлого года президент утвердил 16 рабочих групп Госсовета, напоминает телеканал "Россия 24". Руководителями назначил глав регионов. "Промышленность" — попала в ведение тульского губернатора.

"Подгруппы работают в течение пяти месяцев, и мы видим результат, конкретные предложения, в рамках Госсовета сформированы порядка 10 рабочих карт по важным направлениям, о которых говорил ВВП. Это определенные импульсы, который должен дать промышленности в различных сферах: дополнение поправки в федеральные законы, расширение преференции для малого и среднего бизнеса, взаимодействия с институтами поддержки, развития", — отметил Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.