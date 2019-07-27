Непогода встала на пути "Тур де Франс"

Во французских Альпах выпал снег и мощный град. Из-за угрозы оползня пришлось прервать 19-й этап многодневной велогонки "Тур де Франс". А следующий из-за погоды будет сокращен — спортсмены проедут только половину маршрута, сообщает телеканал "Россия 24".