Страшная находка в Аризоне: труп мужчины с пришитой головой женщины

По информации СМИ, в расположенном в штате Аризона центре биологических ресурсов сотрудники Федерального бюро расследования в ходе проведенных обысков обнаружено тело мужчины с пришитой к нему женской головой, а также сваленные в кучу части человеческих тел.

О страшной находке представители прессы узнали из иска, который сразу 33 человека подали против центра. Тела их близких были пожертвованы для использования в научных целях, однако вместо этого их выставляли на продажу, сообщает РИА Новости.

В 2015 году владелец центра биологических ресурсов Стефан Гор был признан виновным в торговле частями человеческих тел и использовании их в запрещенных донорами целях и был приговорен к отсроченному тюремному заключению на срок один год, условному наказанию в четыре года и штрафу в размере 121 тысяча долларов.